19
o
بيروت
19
o
طرابلس
23
o
صور
20
o
جبيل
6
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
19
o
بشري
18
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وصول سفينة سعودية إلى جدة تحمل 220 شخصا من 5 جنسيات تم إجلاؤهم من السودان (العربية)
Lebanon 24
02-05-2023
|
12:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصول سفينة سعودية إلى قاعدة الملك فيصل البحرية أجلت رعايا من جنسيات مختلفة من السودان
Lebanon 24
وصول سفينة سعودية إلى قاعدة الملك فيصل البحرية أجلت رعايا من جنسيات مختلفة من السودان
02/05/2023 23:54:27
02/05/2023 23:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول سفينة جلالة الملك "مكة" إلى جدة وعلى متنها 195 شخصا تم إجلاؤهم من السودان
Lebanon 24
وصول سفينة جلالة الملك "مكة" إلى جدة وعلى متنها 195 شخصا تم إجلاؤهم من السودان
02/05/2023 23:54:27
02/05/2023 23:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السعودية: أجلينا 198 شخصا من السودان من جنسيات مختلفة عبر ميناء جدة (العربية)
Lebanon 24
الخارجية السعودية: أجلينا 198 شخصا من السودان من جنسيات مختلفة عبر ميناء جدة (العربية)
02/05/2023 23:54:27
02/05/2023 23:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السعودية: 239 مواطنا تم إجلاؤهم من السودان (العربية)
Lebanon 24
الخارجية السعودية: 239 مواطنا تم إجلاؤهم من السودان (العربية)
02/05/2023 23:54:27
02/05/2023 23:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبيرُ زلازل لبناني يُعلن أمراً مهماً.. إستعدّوا لهذا الأمر!
Lebanon 24
خبيرُ زلازل لبناني يُعلن أمراً مهماً.. إستعدّوا لهذا الأمر!
13:09 | 2023-05-02
02/05/2023 01:09:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تلاسنٌ بين وزير وصاحب مطعم: "الحساب جايي"!
Lebanon 24
تلاسنٌ بين وزير وصاحب مطعم: "الحساب جايي"!
01:30 | 2023-05-02
02/05/2023 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
3 خطوات مُهمّة قد يتخذها مصرف لبنان قريباً.. ما هي؟
Lebanon 24
3 خطوات مُهمّة قد يتخذها مصرف لبنان قريباً.. ما هي؟
01:45 | 2023-05-02
02/05/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبار سيّئة عن الدولار... هل تستمرّ قيمته بالإنخفاض؟
Lebanon 24
أخبار سيّئة عن الدولار... هل تستمرّ قيمته بالإنخفاض؟
09:30 | 2023-05-02
02/05/2023 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "بوالص التأمين".. أمرٌ مهم يكشفه وزير الإقتصاد
Lebanon 24
بشأن "بوالص التأمين".. أمرٌ مهم يكشفه وزير الإقتصاد
02:45 | 2023-05-02
02/05/2023 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
16:53 | 2023-05-02
الطيران الإسرائيلي يقصف موقع الإدارة المدنية شمالي قطاع غزّة (الجزيرة)
16:47 | 2023-05-02
أضرار بمنازل شمالي قطاع غزة جراء الغارات الإسرائيلية (الجزيرة)
16:46 | 2023-05-02
كتائب القسام: دفاعاتنا الجوية تتصدى للطيران المغير على قطاع غزة بصواريخ أرض - جو
16:46 | 2023-05-02
موقع "واللا" الإسرائيلي: جيش الاحتلال يزعم قصف 5 مواقع في قطاع غزة حتى الآن
16:37 | 2023-05-02
إطلاق رشقة صواريخ جديدة من غزة باتجاه مستوطنات على حدود القطاع (العربية)
16:34 | 2023-05-02
صفارات الانذار تدوي في سديروت وباقي مستوطنات غلاف قطاع غزة (الميادين)
فيديو
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
Lebanon 24
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
02:06 | 2023-04-28
02/05/2023 23:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
00:46 | 2023-04-26
02/05/2023 23:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
04:44 | 2023-04-25
02/05/2023 23:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact