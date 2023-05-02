نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل: نبقى على تواصل وثيق مع البرهان ودقلو وعلى عدة مستويات في الخارجية الأميركية لتعزيز وقف النار في السودان (الحرة)

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