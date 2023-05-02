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القناة 12 الإسرائيلية: اتساع مدى إطلاق الصواريخ ولأول مرة خلال هذه المواجهة تقصف مرحافيم بمدى يصل إلى 23 كم

Lebanon 24
02-05-2023 | 17:47
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