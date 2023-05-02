Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: الهجوم يهدف إلى إلحاق أضرار بقدرة حماس على تقوية وتسليح نفسها

Lebanon 24
02-05-2023 | 19:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: حركة حماس تتحمل مسؤولية ما يحدث في قطاع غزة وستدفع ثمن الانتهاكات الأمنية ضد إسرائيل
lebanon 24
03/05/2023 04:46:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: الهجوم المكثف يأتي ردا على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية
lebanon 24
03/05/2023 04:46:04 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع "واللا" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين: الجيش الإسرائيلي تعتمد استهدف مراكز لحماس في لبنان لتفادي وقوع معركة مع "حزب الله" (التلفزيون العربي)
lebanon 24
03/05/2023 04:46:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نجري تقييما منتظما للموقف الميداني وبناء عليه نواصل الهجمات على أهداف حماس في غزة ولبنان
lebanon 24
03/05/2023 04:46:04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:14 | 2023-05-02
19:12 | 2023-05-02
19:09 | 2023-05-02
19:08 | 2023-05-02
19:06 | 2023-05-02
19:03 | 2023-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website