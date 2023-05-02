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الجيش الإسرائيلي يقرر العودة إلى الحالة الاعتيادية في الجبهة الداخلية
Lebanon 24
02-05-2023
|
23:36
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