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الأسطول الخامس الأميركي: الحرس الثوري الإيراني احتجز اليوم ناقلة نفط ترفع علم بنما عند عبورها مضيق هرمز

Lebanon 24
03-05-2023 | 04:59
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