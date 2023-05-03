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سامي الجمّيل: الموضوع مُتعلّق بمستقبلنا ومستعدون للبحث بأي حلّ ولكن في الوقت عينه يجب أن يكون هذا الحلّ بمستوى طموح شباب لبنان للعيش ببلدٍ حضاري إقتصاده قوي ولن نقبل بأقلّ من هذا الحلّ
Lebanon 24
03-05-2023
|
05:13
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