البخاري بعد لقائه برّي: الموقف السعودي يُشدّد على ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية قادر على تحقيق ما يتطلّع إليه الشعب اللبناني الشقيق

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