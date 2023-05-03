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الرئيس الأوكراني: زيارتي إلى فنلندا تهدف للحصول على عضوية حلف الناتو وسنقوم بشنّ هجوم قريبا وبعدها سنحصل على مزيد من الدعم العسكري الغربي

Lebanon 24
03-05-2023 | 07:38
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