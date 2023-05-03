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وزير الخارجية الأميركي: مصممون على تعزيز شراكتنا ودعمنا لأوكرانيا في حربها ضد روسيا (الجزيرة)

Lebanon 24
03-05-2023 | 11:08
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