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وزير الخارجية المصري يطلع المبعوث الأممي إلى سوريا هاتفيا على نتائج اجتماع عمان وخطوات تم الاتفاق عليها بشأن حل الأزمة السورية (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
03-05-2023 | 11:16
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