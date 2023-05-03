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البنك الدولي يقول إن مجلسه اختار مرشح أميركا "أجاي بانجا" رئيساً جديداً للبنك (الشرق)

Lebanon 24
03-05-2023 | 11:37
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