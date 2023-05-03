Advertisement

أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تدعو روسيا وأوكرانيا للتخلي عن الخطوات التي تؤدي للتصعيد (العربية)

Lebanon 24
03-05-2023 | 12:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة تدعو لتمديد صفقة الحبوب بين روسيا وأوكرانيا التي تنتهي بـ 18 آذار (العربية)
lebanon 24
04/05/2023 01:02:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب روسيا بالأمم المتحدة: لا اتفاق داخل مجلس الأمن على موقف مما يجري في القدس (العربية)
lebanon 24
04/05/2023 01:02:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب روسيا بالأمم المتحدة: رغبة الغرب بهزيمتنا تدفعنا للاستعداد عسكريا للرد عليهم (العربية)
lebanon 24
04/05/2023 01:02:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة تتهم روسيا وأوكرانيا بإعدام أسرى حرب
lebanon 24
04/05/2023 01:02:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:12 | 2023-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:27 | 2023-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2023-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2023-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:19 | 2023-05-03
15:16 | 2023-05-03
15:14 | 2023-05-03
14:57 | 2023-05-03
14:55 | 2023-05-03
14:38 | 2023-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website