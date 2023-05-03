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الشرطة الألمانية: إصابة طفلتين بجروح خطيرة إثر هجوم استهدف مدرسة جنوب العاصمة (الاناضول)

Lebanon 24
03-05-2023 | 12:26
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