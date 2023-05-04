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المحامي وليد غياض: السفير السعودي وليد البخاري شدد على أن الاستحقاق الرئاسي قرار سياسي داخلي والرئيس يُصنع في بيروت (الجديد)
Lebanon 24
04-05-2023
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03:59
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