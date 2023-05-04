معلومات "أم تي في": القاضية غادة عون ستعترض على قرار طردها من السلك القضائي ممّا يوقف تنفيذه لحين صدور القرار النهائي عن مجلس القضاء الأعلى وفي هذا الوقت يحقّ لها الاستمرار في ممارسة أعمالها

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