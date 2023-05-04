Advertisement

أخبار عاجلة

مديرة المخابرات الوطنية الأميركية: من المحتمل أن يطول الصراع في السودان

Lebanon 24
04-05-2023 | 10:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس المخابرات الوطنية الأميركية: الصين تتجاهل المحاولات الأميركية لعودة الاتصالات على المستوى العسكري (الشرق)
lebanon 24
04/05/2023 23:26:02 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المخابرات الوطنية الأميركية: قنوات الاتصال العسكرية مع روسيا لا تزال مفتوحة (الشرق)
lebanon 24
04/05/2023 23:26:02 Lebanon 24 Lebanon 24
خطوات متسارعة تتخذها بعض الدول... هل يطول الصراع في السودان؟
lebanon 24
04/05/2023 23:26:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مبادرة القوى الوطنية: حصلنا على موافقة مبدئية من طرفي الصراع لوقف النار خلال العيد في السودان (الحدث)
lebanon 24
04/05/2023 23:26:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:25 | 2023-05-04
16:19 | 2023-05-04
16:02 | 2023-05-04
16:00 | 2023-05-04
15:38 | 2023-05-04
15:37 | 2023-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website