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أنقرة: وزراء دفاع تركيا وروسيا وأوكرانيا ومسؤولين من الأمم المتحدة يجتمعون الأسبوع المقبل في إسطنبول لبحث تمديد اتفاق الحبوب (الحرة)

Lebanon 24
04-05-2023 | 13:15
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