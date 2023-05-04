Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الأميركية: ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء مستوى العنف في إسرائيل والضفة الغربية (الجزيرة)

Lebanon 24
04-05-2023 | 13:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: قلقون من تصاعد العنف بالضفة الغربية ونحث الأطراف على اتخاذ خطوات للحد من سقوط الأرواح (الجزيرة)
lebanon 24
05/05/2023 04:19:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بو حبيب لـ"الجزيرة": ما يحدث في غزة ولبنان نتيجة لما تقوم به إسرائيل في الأقصى والضفة الغربية
lebanon 24
05/05/2023 04:19:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: نحمل إسرائيل وحدها مسؤولية اتساع دائرة العنف بسبب إجراءاتها المستفزة في المسجد الأقصى (الجزيرة)
lebanon 24
05/05/2023 04:19:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأردني لـ"الجزيرة": العنف لا يولد إلا العنف وإسرائيل تدفع المنطقة باتجاه الهاوية
lebanon 24
05/05/2023 04:19:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:01 | 2023-05-04
20:00 | 2023-05-04
19:55 | 2023-05-04
19:54 | 2023-05-04
19:51 | 2023-05-04
19:48 | 2023-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website