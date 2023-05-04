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أخبار عاجلة
الجيش الأوكراني: دفاعاتنا أسقطت مسيرات معادية في مقاطعة دينيبرو (الجزيرة)
Lebanon 24
04-05-2023
|
14:27
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