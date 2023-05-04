Advertisement

أخبار عاجلة

سوليفان: سأتوجه إلى السعودية الأسبوع المقبل لتطوير شراكتنا مع الرياض بحضور خليجي هندي

Lebanon 24
04-05-2023 | 19:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سوليفان: سأتوجّه إلى السعودية الأسبوع المقبل لتطوير شراكتنا مع الرياض
lebanon 24
05/05/2023 08:29:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ: مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان سيزور السعودية الأسبوع المقبل (العربية)
lebanon 24
05/05/2023 08:29:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة أنباء "إيسنا": وفد تقني إيراني سيزور السعودية هذا الأسبوع للإعداد لإعادة فتح السفارة الإيرانية في الرياض
lebanon 24
05/05/2023 08:29:26 Lebanon 24 Lebanon 24
موفد قطر في بيروت الأسبوع المقبل وميقاتي غادر الى السعودية
lebanon 24
05/05/2023 08:29:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:01 | 2023-05-04
20:00 | 2023-05-04
19:55 | 2023-05-04
19:54 | 2023-05-04
19:51 | 2023-05-04
18:40 | 2023-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website