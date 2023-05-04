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سوليفان: سنسمح لإسرائيل باتخاذ اللازم في حال إقدام إيران على امتلاك سلاح نووي

Lebanon 24
04-05-2023 | 19:55
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