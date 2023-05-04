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سوليفان: خفض التصعيد والتخلص من الإرهاب على رأس استراتيجية واشنطن في الشرق الأوسط

Lebanon 24
04-05-2023 | 20:01
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