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رئيسي: شعوب المنطقة مؤمنة بأن إيران عمود صلب يمكن الوثوق به والاعتماد عليه

Lebanon 24
05-05-2023 | 02:20
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