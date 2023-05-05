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اندلاع حريق في مصفاة نفط إلسكي جنوبي روسيا من جراء هجوم بطائرة مسيرة

Lebanon 24
05-05-2023 | 02:46
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