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وزير البيئة ناصر ياسين: نحذر من خطر الحرائق السريعة الانتشار اليوم خصوصاً في مناطق الشمال وعكار وبعلبك والبقاع الغربي والجنوب

Lebanon 24
05-05-2023 | 03:04
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