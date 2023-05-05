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أخبار عاجلة
قائد فاغنر: قواتنا ستنسحب من باخموت في 10 أيار بسبب قلة الدعم من الدفاع الروسية
Lebanon 24
05-05-2023
|
04:06
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