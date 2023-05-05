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زياد بارود للـ LBCI : تعليق مفعول قانون التمديد البلديات يعني لا تمديد وعُدنا الى قرار وزير الداخلية الذي دعا الهيئات الناخبة ولانتظار صدور القرار النهائي

Lebanon 24
05-05-2023 | 04:33
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