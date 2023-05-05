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أخبار عاجلة
السلطات الأوكرانية: صفقة تبادل جديدة تفضي إلى استعادة 80 جثة لجنودنا
Lebanon 24
05-05-2023
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05:20
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