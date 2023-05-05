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وزير المالية السودانية: نسعى لإيقاف الحرب والجميع متّفق على وجوب أن يكون هناك جيش قومي واحد

Lebanon 24
05-05-2023 | 06:07
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