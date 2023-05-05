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رئيس منظمة الصحة العالمية يقول إنّ فيروس كورونا تسبب بوفاة 20 مليون شخص على الأقل (سكاي نيوز)

Lebanon 24
05-05-2023 | 09:22
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