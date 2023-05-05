Advertisement

أخبار عاجلة

منظمة الصحة العالمية: "كوفيد" لم يعد حالة طوارىء صحية عالمية

Lebanon 24
05-05-2023 | 09:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
منظمة الصحة العالمية تعدّل استراتيجيتها لـ"كوفيد-19" من الطوارئ إلى الوقاية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
05/05/2023 18:12:03 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية تقول إنها تقيم وضع الكوليرا على مستوى العالم بـ"شديد الخطورة"
lebanon 24
05/05/2023 18:12:03 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: خطر كورونا قد يصبح "هذا العام" شبيها بخطر الإنفلونزا الموسمية
lebanon 24
05/05/2023 18:12:03 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا لا ترفع الصحة العالمية أقصى التأهب بشأن "كورونا"؟
lebanon 24
05/05/2023 18:12:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:05 | 2023-05-05
11:03 | 2023-05-05
10:47 | 2023-05-05
10:40 | 2023-05-05
10:14 | 2023-05-05
10:11 | 2023-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website