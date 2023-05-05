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وزير الخارجية الإيرانية: الحوار والتفاهم الداخلي هما أنسب الخيارات لتجاوز الأزمة الحالية في السودان

Lebanon 24
05-05-2023 | 10:06
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