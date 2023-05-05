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الأمم المتحدة: 19 مليون شخص في السودان معرضون لانعدام الغذاء الحاد خلال الأشهر المقبلة (الاناضول)

Lebanon 24
05-05-2023 | 16:14
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