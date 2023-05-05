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المتحدثة باسم قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكراني ل"الجزيرة": نسيطر على كل ما يحدث بالضفة الثانية لنهر دنيبر
Lebanon 24
05-05-2023
|
17:33
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