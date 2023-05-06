23
o
بيروت
31
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
16
o
صيدا
23
o
جونية
28
o
النبطية
19
o
زحلة
17
o
بعلبك
23
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الوزير حمية لـ"الجديد": الاملاك البحرية العمومية هي على طول الشاطئ اللبناني وهناك قانون صدر عن مجلس النواب وصف الأشغال عليها بالتعدي وبأنها غير القانونية
Lebanon 24
06-05-2023
|
04:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"ذاهب بملف الاملاك البحرية الى الآخر"... حمية: لا غطاء على اي متعدٍ
Lebanon 24
"ذاهب بملف الاملاك البحرية الى الآخر"... حمية: لا غطاء على اي متعدٍ
06/05/2023 12:32:44
06/05/2023 12:32:44
Lebanon 24
Lebanon 24
حمية: الاطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ تم تحويله الى المجلس النيابي
Lebanon 24
حمية: الاطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ تم تحويله الى المجلس النيابي
06/05/2023 12:32:44
06/05/2023 12:32:44
Lebanon 24
Lebanon 24
سكرتيرة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأوكراني لـ"الجزيرة": أوكرانيا تحضر لهجمات عكسية على الجيش الروسي
Lebanon 24
سكرتيرة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأوكراني لـ"الجزيرة": أوكرانيا تحضر لهجمات عكسية على الجيش الروسي
06/05/2023 12:32:44
06/05/2023 12:32:44
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس النواب الروسي: يجب تدمير "النظام الأوكراني" بشكل كامل
Lebanon 24
رئيس مجلس النواب الروسي: يجب تدمير "النظام الأوكراني" بشكل كامل
06/05/2023 12:32:44
06/05/2023 12:32:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مبلغ مليون ليرة ستدفعونه شهرياً لقاءَ "أمرٍ لا مفرّ منه".. ما هو؟
Lebanon 24
مبلغ مليون ليرة ستدفعونه شهرياً لقاءَ "أمرٍ لا مفرّ منه".. ما هو؟
13:58 | 2023-05-05
05/05/2023 01:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ يهمّكم جداً عن الدولار.. اكتشفوا ما جرى مؤخراً!
Lebanon 24
خبرٌ يهمّكم جداً عن الدولار.. اكتشفوا ما جرى مؤخراً!
12:25 | 2023-05-05
05/05/2023 12:25:21
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية شهيرة تطل بعد غياب بنحافة زائدة.. الجمهور لم يتعرف عليها بالهوت شورت وملابس النوم (صور)
Lebanon 24
فنانة لبنانية شهيرة تطل بعد غياب بنحافة زائدة.. الجمهور لم يتعرف عليها بالهوت شورت وملابس النوم (صور)
09:15 | 2023-05-05
05/05/2023 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنخفاض الطلب... هل يؤدي الى "ازمة دولار"؟
Lebanon 24
إنخفاض الطلب... هل يؤدي الى "ازمة دولار"؟
07:00 | 2023-05-05
05/05/2023 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عامين فقط.. هذا ما ستشهده الكهرباء في لبنان
Lebanon 24
بعد عامين فقط.. هذا ما ستشهده الكهرباء في لبنان
15:12 | 2023-05-05
05/05/2023 03:12:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
05:30 | 2023-05-06
قوات الدعم السريع في السودان تقول إنها تمكنت من إجلاء السفير التركي ووفد مرافق له إلى "مكان آمن" (الشرق)
05:26 | 2023-05-06
موكب الملك تشارلز الثالث ينطلق من قصر باكنغهام إلى كاتدرائية ويستمنستر في لندن
05:23 | 2023-05-06
إنطلاق "العرَبة الألماسية" التي تقلّ الملك تشارلز الثالث إلى مكان احتفالية التتويج في لندن وذلك بمواكبة من "سلاح الفُرسان"
05:16 | 2023-05-06
حميدتي: متمسكون بموقفنا الثابت والمعلن بضرورة الوصول إلى حكومة انتقالية مدنية في السودان تؤسس لتحول ديمقراطي (سكاي نيوز عربية)
05:14 | 2023-05-06
حميدتي: نشكر السعودية على استضافة المباحثات السودانية ونأمل أن تحقق أهدافها (العربية)
05:13 | 2023-05-06
بدء اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى المندوبين لبحث الأوضاع في السودان وعودة سوريا (الحدث)
فيديو
لحظة بلحظة.. بث مباشر لحفل تتويج الملك تشارلز في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
لحظة بلحظة.. بث مباشر لحفل تتويج الملك تشارلز في بريطانيا (فيديو)
05:31 | 2023-05-06
06/05/2023 12:32:44
Lebanon 24
Lebanon 24
في وضح النهار وداخل السيارة... شرطي يُساعد سيدة في ولادة طفلتها! (فيديو)
Lebanon 24
في وضح النهار وداخل السيارة... شرطي يُساعد سيدة في ولادة طفلتها! (فيديو)
00:00 | 2023-05-06
06/05/2023 12:32:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"أخرجه من هنا".. مراسل أزعج ترامب بسؤاله فطرده من طائرته الخاصة (فيديو)
Lebanon 24
"أخرجه من هنا".. مراسل أزعج ترامب بسؤاله فطرده من طائرته الخاصة (فيديو)
04:25 | 2023-05-03
06/05/2023 12:32:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact