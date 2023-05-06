23
o
بيروت
23
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
16
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
23
o
بعلبك
23
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
بدء اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى المندوبين لبحث الأوضاع في السودان وعودة سوريا (الحدث)
Lebanon 24
06-05-2023
|
05:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحدث عن الوكالة الفرنسية: اجتماع طارئ للجامعة العربية الأحد المقبل بشأن السودان وسوريا
Lebanon 24
الحدث عن الوكالة الفرنسية: اجتماع طارئ للجامعة العربية الأحد المقبل بشأن السودان وسوريا
06/05/2023 14:13:13
06/05/2023 14:13:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أمانة مجلس التعاون الخليجي تدعو لاجتماع لبحث إمكانية عودة سوريا للجامعة العربية (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
أمانة مجلس التعاون الخليجي تدعو لاجتماع لبحث إمكانية عودة سوريا للجامعة العربية (سكاي نيوز عربية)
06/05/2023 14:13:13
06/05/2023 14:13:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الأردن يدعو لاجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في ظل التطورات التي يشهدها المسجد الأقصى
Lebanon 24
الأردن يدعو لاجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في ظل التطورات التي يشهدها المسجد الأقصى
06/05/2023 14:13:13
06/05/2023 14:13:13
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع خماسي على مستوى وزراء الخارجية للتشاور بشأن عودة سوريا إلى الجامعة العربية
Lebanon 24
اجتماع خماسي على مستوى وزراء الخارجية للتشاور بشأن عودة سوريا إلى الجامعة العربية
06/05/2023 14:13:13
06/05/2023 14:13:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مبلغ مليون ليرة ستدفعونه شهرياً لقاءَ "أمرٍ لا مفرّ منه".. ما هو؟
Lebanon 24
مبلغ مليون ليرة ستدفعونه شهرياً لقاءَ "أمرٍ لا مفرّ منه".. ما هو؟
13:58 | 2023-05-05
05/05/2023 01:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ يهمّكم جداً عن الدولار.. اكتشفوا ما جرى مؤخراً!
Lebanon 24
خبرٌ يهمّكم جداً عن الدولار.. اكتشفوا ما جرى مؤخراً!
12:25 | 2023-05-05
05/05/2023 12:25:21
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية شهيرة تطل بعد غياب بنحافة زائدة.. الجمهور لم يتعرف عليها بالهوت شورت وملابس النوم (صور)
Lebanon 24
فنانة لبنانية شهيرة تطل بعد غياب بنحافة زائدة.. الجمهور لم يتعرف عليها بالهوت شورت وملابس النوم (صور)
09:15 | 2023-05-05
05/05/2023 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عامين فقط.. هذا ما ستشهده الكهرباء في لبنان
Lebanon 24
بعد عامين فقط.. هذا ما ستشهده الكهرباء في لبنان
15:12 | 2023-05-05
05/05/2023 03:12:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار الذهب.. إلى أين؟
Lebanon 24
أسعار الذهب.. إلى أين؟
16:00 | 2023-05-05
05/05/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
07:03 | 2023-05-06
رسمياً.. تتويج الملك تشارلز ملكاً لبريطانيا
07:03 | 2023-05-06
الملك تشارلز الثالث يرتدي التاج الملكي ورئيس أساقفة كانتربري يُنادي مع الحاضرين: "يا رب احفظ الملك"
07:00 | 2023-05-06
تسليم تشارلز الثالث العديد من الرموز الملكية من بينها سواري الأمانة والحكمة والخاتم الذي يرمز إلى الكرامة الملكية
06:51 | 2023-05-06
الملك تشارلز يجلسُ على العرش بعد انتهاء مراسم دهن الزيت المقدس
06:46 | 2023-05-06
الملك تشارلز يخلع عباءته الملكية عقب تسلمه "صولجان الحمامة" الذي يرمز إلى الدور الروحاني للملك
06:26 | 2023-05-06
سقوط شخص وإصابة كاتب روسي مؤيد للكرملين في "انفجار" سيارة (الشرق)
فيديو
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
Lebanon 24
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
06:47 | 2023-05-06
06/05/2023 14:13:13
Lebanon 24
Lebanon 24
في وضح النهار وداخل السيارة... شرطي يُساعد سيدة في ولادة طفلتها! (فيديو)
Lebanon 24
في وضح النهار وداخل السيارة... شرطي يُساعد سيدة في ولادة طفلتها! (فيديو)
00:00 | 2023-05-06
06/05/2023 14:13:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"أخرجه من هنا".. مراسل أزعج ترامب بسؤاله فطرده من طائرته الخاصة (فيديو)
Lebanon 24
"أخرجه من هنا".. مراسل أزعج ترامب بسؤاله فطرده من طائرته الخاصة (فيديو)
04:25 | 2023-05-03
06/05/2023 14:13:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact