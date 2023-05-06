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قوات الدعم السريع في السودان تقول إنها تمكنت من إجلاء السفير التركي ووفد مرافق له إلى "مكان آمن" (الشرق)

Lebanon 24
06-05-2023 | 05:30
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