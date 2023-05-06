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الأمير هاري نجل الملك تشارلز يدخل كنيسة ويستمنستر منفرداً لحضور حفل تتويج والده فيما بقيت زوجته الأميرة ميغان في الولايات المتحدة مع أطفالها

Lebanon 24
06-05-2023 | 05:40
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