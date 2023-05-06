Advertisement

أخبار عاجلة

قائد المنطقة العسكرية السودانية بولاية البحر الأحمر: نعمل على تأمين المواد الغذائية لولايات السودان (الشرق)

Lebanon 24
06-05-2023 | 08:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قائد منطقة البحر الأحمر بالجيش السوداني لـ"الجزيرة": نواجه تحديات كبيرة لتأمين إجلاء الرعايا الأجانب
lebanon 24
06/05/2023 17:25:13 Lebanon 24 Lebanon 24
البحرية السعودية لـ "الشرق": ننسق مع عدة سفارات لنقل رعايا دولها من السودان للسعودية
lebanon 24
06/05/2023 17:25:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: الوزير سامح شكري يتصل بقائد الجيش السوداني وقائد الدعم السريع ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار (الشرق)
lebanon 24
06/05/2023 17:25:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الاستخبارات العسكرية السودانية تسمح لطيرانها الوطني بتسيير رحلات إجلاء إلى جدة والقاهرة (العربية)
lebanon 24
06/05/2023 17:25:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:24 | 2023-05-06
10:23 | 2023-05-06
10:16 | 2023-05-06
10:11 | 2023-05-06
10:02 | 2023-05-06
10:00 | 2023-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website