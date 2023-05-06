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الملك تشارلز الثالث يلقي التحية على الجماهير من شرفة قصر باكنغهام بعد انتهاء مراسم تتويجه
Lebanon 24
06-05-2023
|
09:27
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