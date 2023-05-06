"لبنان 24": هدوء تام الآن يشهده مخيم البداوي ولا يسمع اي صوت لاطلاق النار حيث تعمل الفصائل الفلسطينية على تثبيت وقف إطلاق النار بين حركة فتح والجبهة العربية

Lebanon 24