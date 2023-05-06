23
o
بيروت
23
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
16
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
17
o
بعلبك
23
o
بشري
24
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
نقابة أطباء السودان: ارتفاع عدد الضحايا بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات إلى 479 وفاة والمصابين إلى 2518 مصابا (الشرق)
Lebanon 24
06-05-2023
|
10:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نقابة أطباء السودان: ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع من المدنيين إلى 411 و2023 مصاباً (الشرق للأخبار)
Lebanon 24
نقابة أطباء السودان: ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع من المدنيين إلى 411 و2023 مصاباً (الشرق للأخبار)
06/05/2023 19:02:31
06/05/2023 19:02:31
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة أطباء السودان: 448 قتيلا و2322 مصابا من المدنيين منذ بدء الاشتباكات
Lebanon 24
نقابة أطباء السودان: 448 قتيلا و2322 مصابا من المدنيين منذ بدء الاشتباكات
06/05/2023 19:02:31
06/05/2023 19:02:31
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة أطباء السودان: 447 قتيلا و2255 مصابا من المدنيين منذ بدء الاشتباكات
Lebanon 24
نقابة أطباء السودان: 447 قتيلا و2255 مصابا من المدنيين منذ بدء الاشتباكات
06/05/2023 19:02:31
06/05/2023 19:02:31
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة أطباء السودان: ارتفاع عدد القتلى المدنيين جراء الاشتباكات إلى 303
Lebanon 24
نقابة أطباء السودان: ارتفاع عدد القتلى المدنيين جراء الاشتباكات إلى 303
06/05/2023 19:02:31
06/05/2023 19:02:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مبلغ مليون ليرة ستدفعونه شهرياً لقاءَ "أمرٍ لا مفرّ منه".. ما هو؟
Lebanon 24
مبلغ مليون ليرة ستدفعونه شهرياً لقاءَ "أمرٍ لا مفرّ منه".. ما هو؟
13:58 | 2023-05-05
05/05/2023 01:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ يهمّكم جداً عن الدولار.. اكتشفوا ما جرى مؤخراً!
Lebanon 24
خبرٌ يهمّكم جداً عن الدولار.. اكتشفوا ما جرى مؤخراً!
12:25 | 2023-05-05
05/05/2023 12:25:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد البنزين والخبز... طابور جديد في لبنان شاهدوا الفيديو من بيروت
Lebanon 24
بعد البنزين والخبز... طابور جديد في لبنان شاهدوا الفيديو من بيروت
07:45 | 2023-05-06
06/05/2023 07:45:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عامين فقط.. هذا ما ستشهده الكهرباء في لبنان
Lebanon 24
بعد عامين فقط.. هذا ما ستشهده الكهرباء في لبنان
15:12 | 2023-05-05
05/05/2023 03:12:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار الذهب.. إلى أين؟
Lebanon 24
أسعار الذهب.. إلى أين؟
16:00 | 2023-05-05
05/05/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
11:14 | 2023-05-06
رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد: نتطلع إلى مواصلة تعزيز الشراكة المميزة مع بريطانيا
11:04 | 2023-05-06
مركز بحنس للجيوفيزياء: هزّة بقوة 3.4 درجات على مقياس ريختر تضرب لبنان ومركزها كسروان
10:53 | 2023-05-06
المتحدث باسم الجيش السوداني للجزيرة: مقرات الدعم السريع إما مدمرة أو تمت السيطرة عليها
10:44 | 2023-05-06
الرئيس الإيراني: السعودية دولة كبيرة ولا نقبل تسميتها بـ "العدو" (العربية)
10:42 | 2023-05-06
المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية لـ"سبوتنيك": اتخاذ قرار عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الاجتماع الوزاري غدًا أمر وارد
10:38 | 2023-05-06
الرئيس الإيراني: إيران والسعودية دولتان كبيرتان والاتفاق الأخير بينهما سيغير المعادلات في المنطقة
فيديو
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
Lebanon 24
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
07:03 | 2023-05-06
06/05/2023 19:02:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في وضح النهار وداخل السيارة... شرطي يُساعد سيدة في ولادة طفلتها! (فيديو)
Lebanon 24
في وضح النهار وداخل السيارة... شرطي يُساعد سيدة في ولادة طفلتها! (فيديو)
00:00 | 2023-05-06
06/05/2023 19:02:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"أخرجه من هنا".. مراسل أزعج ترامب بسؤاله فطرده من طائرته الخاصة (فيديو)
Lebanon 24
"أخرجه من هنا".. مراسل أزعج ترامب بسؤاله فطرده من طائرته الخاصة (فيديو)
04:25 | 2023-05-03
06/05/2023 19:02:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact