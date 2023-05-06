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نقابة أطباء السودان: ارتفاع عدد الضحايا بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات إلى 479 وفاة والمصابين إلى 2518 مصابا (الشرق)

Lebanon 24
06-05-2023 | 10:24
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