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المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية لـ"سبوتنيك": اتخاذ قرار عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الاجتماع الوزاري غدًا أمر وارد

Lebanon 24
06-05-2023 | 10:42
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