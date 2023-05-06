Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الإيراني: السعودية دولة كبيرة ولا نقبل تسميتها بـ "العدو" (العربية)

Lebanon 24
06-05-2023 | 10:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الإيراني: إيران والسعودية دولتان كبيرتان والاتفاق الأخير بينهما سيغير المعادلات في المنطقة
lebanon 24
06/05/2023 19:02:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة فارس: نائب الرئيس الإيراني يقول إن رئيسي سيزور السعودية و"ستحدث أمور جيدة" (الشرق)
lebanon 24
06/05/2023 19:02:57 Lebanon 24 Lebanon 24
السفينة السعودية "أمانة" تصل إلى جدة وعلى متنها 1762 شخصا تم إجلاؤهم من السودان (العربية)
lebanon 24
06/05/2023 19:02:57 Lebanon 24 Lebanon 24
السفينة السعودية "أمانة" تقترب من الوصول إلى جدة وعلى متنها رعايا تم إجلاؤهم من السودان (العربية)
lebanon 24
06/05/2023 19:02:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:14 | 2023-05-06
11:04 | 2023-05-06
10:53 | 2023-05-06
10:42 | 2023-05-06
10:38 | 2023-05-06
10:24 | 2023-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website