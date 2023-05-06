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السفير السعودي بعد لقائه جنبلاط: لطالما أكدنا بأن الحلول المستدامة تأتي من داخل لبنان وليس من خارجه
Lebanon 24
06-05-2023
|
12:02
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