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السفير السعودي بعد لقائه جنبلاط: لطالما أكدنا بأن الحلول المستدامة تأتي من داخل لبنان وليس من خارجه

Lebanon 24
06-05-2023 | 12:02
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