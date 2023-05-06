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الشرطة البريطانية: اعتقال 52 شخصا خلال تتويج الملك تشارلز وجميعهم محتجزون حتى الآن

Lebanon 24
06-05-2023 | 12:39
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