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الخارجية الأردنية: استعدادات على جسر الملك حسين لعملية تسليم النائب عماد العدوان من قبل السلطات الإسرائيلية

Lebanon 24
07-05-2023 | 03:57
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