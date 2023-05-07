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مقتل 12 شخصاً جراء حادث سير في ولاية هاتاي جنوبي تركيا (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
07-05-2023 | 04:16
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