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مصادر دبلوماسية من جوبا لـ"الشرق": وفد برئاسة مستشار سلفاكير الأمني يصل القاهرة لبحث الأزمة في السودان

Lebanon 24
07-05-2023 | 05:15
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